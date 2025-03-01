أسعار العملات أمام الجنيه اليوم السبت 1-3-2025

السبت 01/مارس/2025 - 08:40 م

تنشر البوابة نيوز، أسعار الدولار والعملات مساء اليوم السبت.

شهدت أسعار العملات اليوم السبت بالبنوك العاملة في مصر استقرارا أمام الجنيه المصري، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه عند سعر 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع

أما سعر الريال السعودي أمام الجنيه، فثبت عند سعر 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 163.30 جنيه للشراء، و164.38 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 52.68 جنيه للشراء، 53.19 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

ثب سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 163.30 جنيه للشراء، و164.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سعر صرف اليورو أمام الجنيه، 52.68 جنيه للشراء، 53.19 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 63.87 جنيه للشراء، 64.32 جنيه للبيع.



