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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمين حلف الناتو يحث الرئيس الأوكراني على استعادة علاقاته مع نظيره الأمريكي

مارك روته
مارك روته
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حث مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم السبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإيجاد وسيلة لاستعادة علاقته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد المشادة التي وقعت أمس الجمعة خلال اجتماع في البيت الأبيض.

وذكر روته - في تصريح لهئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تعليقًا على اتصال هاتفي أجراه مع زيلينسكي أنه "من المهم أن يجد الرئيس زيلينسكي سبيلًا لاستعادة علاقته مع الرئيس الأمريكي وفريق القيادة الأمريكية العليا".

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تراجع، اليوم السبت، عن موقفه تجاه الولايات المتحدة والذي تجلى خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، حيث احتد النقاش بينهما ووصل إلى شجار كلامي.

وأكد زيلينسكي، امتنان بلاده لدعم الولايات المتحدة ورئيسها ترامب والكونجرس، مشددا على أن أوكرانيا مستعدة للتوقيع على اتفاقية المعادن التي اقترحها ترامب، من أجل ضمان إحلال السلام في البلاد.

مارك روته الناتو زيلينسكي