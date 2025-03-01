محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام الخلود في دوري روشن السعودي

أعلن المدير الفني لفريق الخليج، جورجيوس دونيس، عن تشكيل الفريق الأساسي الذي سيخوض مواجهة الخلود، ضمن منافسي الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الخليج الأساسية:

حراسة المرمى: شيتش

الخط: الدفاع بيدرو، خبراي، تيسيراند، حمزي

الخط الوسطي: مورج، الحوساوي، الصميري، فورتونيس

خط الهجوم : فابيو، محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أوزايب، الفهاد، السالم، العبد الله، السلطان، صالح، المطيري، الشافعي، عبد الرؤوف.

وتشهد المباراة مشاركة اللاعب المصري محمد شريف ، الذي تألق مع الخليج، والمساهم في تحقيق نتيجة إيجابية في مباريات عديدة.