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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام الخلود في دوري روشن السعودي

محمد شريف
محمد شريف
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أعلن المدير الفني لفريق الخليج، جورجيوس دونيس، عن تشكيل الفريق الأساسي الذي سيخوض مواجهة الخلود، ضمن منافسي الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الخليج الأساسية:

حراسة المرمى: شيتش

الخط: الدفاع بيدرو، خبراي، تيسيراند، حمزي

الخط الوسطي: مورج، الحوساوي، الصميري، فورتونيس

خط الهجوم : فابيو، محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أوزايب، الفهاد، السالم، العبد الله، السلطان، صالح، المطيري، الشافعي، عبد الرؤوف.

وتشهد المباراة مشاركة اللاعب المصري محمد شريف ، الذي تألق مع الخليج، والمساهم في تحقيق نتيجة إيجابية في مباريات عديدة.

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