رئيس جامعة المنوفية يستقبل أعضاء نادي ليونز

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وفد من أعضاء نادي ليونز الجيزة .

تأتي الزيارة في إطار بحث أوجه التعاون في الأنشطة الخدمية والمجتمعية المختلفة ، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد ضم الوفد الدكتور إمام الرفاعي، والسيدات ، سيادات صالح،و حنان السلاب، و رقية لبيب ، وصفاء المغربي، والإعلامية نجاة العسيلي .

رحب الدكتور أحمد القاصد بأعضاء النادي مشيدا بدورهم في خدمة المجتمع،موضحا ان زيارة أعضاء نادي ليونز لجامعة المنوفية خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الخدمية والتعليمية، لخدمة المجتمع المحلي.

كما قدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية للضيوف نبذة عن الجامعة منذ النشأة، وتوجهها المجتمعي وتفاعلها بشكل مباشر مع المشكلات المجتمعية بالمحافظة، مشيراً إلى أن الجامعة تضم ٢٤ كلية ومعهد بالإضافة إلي امتلاك الجامعة لمستشفيات جامعية متميزة تقدم خدمات صحية عالية الجودة منها مشاريع قومية كمعهد الكبد القومي ومعهد الأورام ، ويبلغ عدد طلابها نحو ٩٠الف طالب وطالبة.

كما استعرض البرامج الدراسية المتميزة التي تقدمها جامعة المنوفية الأهلية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تتبع نظام إدارة الجودة بالمؤسسات التعليمية، طبقاً للمواصفات الدولية، بهدف تطوير منظومة التعليم داخل الحرم الجامعي.

فيما عرض الدكتور إمام الرفاعي لأنشطة أندية الليونز العالمية، والتي تتبنى تنفيذ مشاريع خدمية تعالج التحديات الحالية مثل الأمية، الجوع، الفقر، المرض، نقص المياه النظيفة وتلوث البيئة، مع الحث على المحافظة على أعلى المستويات الأخلاقية في حياتهم المهنية، وتوفير العديد من حملات التوعية والتبرع لتوفير العلاج لأمراض السكري والسرطان والكبد والسل وغيرها، والمساهمة في تخفيف وطأة أمراض المجتمع من تدخين وإدمان والعنف الأسري، والتهور في القيادة وغيرها .

هذا وقد تم خلال الزيارة بحث سبل سبل التعاون بين الجامعة والنادي في تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة التي تخدم المجتمع المحلي.

وفي نهاية اللقاء حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة