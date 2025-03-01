حماة الوطن ينظم مبادرة "إفطار صائم" بميدان المحطة بالمنيا

نظمت أمانة الشباب وأمانة التنظيم بحزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، مبادرة "إفطار صائم" لتوزيع وجبات الإفطار والعصائر على الصائمين في ميدان المحطة، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام بشر، أمين الحزب بالمحافظة.
حضر الفعالية اللواء مصطفى الطحاوي، أمين التنظيم، و هاني ثابت، مساعد أمين المحافظة، والدكتور وائل حسين خطاب، أمين مساعد المحافظة وأمين الشباب، إلى جانب القس أرساني حنا، راعي كنيسة ماري مينا، في مشهد يعكس أسمى معاني الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي.
وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على روح التكافل التي يتميز بها شهر رمضان، حيث عبّر المشاركون عن سعادتهم بالمساهمة في رسم الابتسامة على وجوه الصائمين، فيما أعرب المواطنون عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي تعزز قيم الرحمة والتآخي بين الجميع.