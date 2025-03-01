سكان حي حفر الباطن بالغردقة يستغيثون: أسلاك كهرباء مكشوفة تهدد حياتنا

يستغيث سكان حي حفر الباطن القديم، التابع لقسم ثان الغردقة، منطقة حامد جوهر حفر الباطن القديم ، بالتحديد امام عمارة 29, من خطر داهم يهدد حياتهم، حيث قامت شركة الكهرباء بتركيب كابل كهربائي مكشوف بطول حوالي 7 أمتار يمتد بين عمارتين، مع وجود أسلاك متدلية منه، مما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المارة، خاصة الأطفال.

وأشار السكان إلى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة إلى شركة الكهرباء، ولكن دون جدوى، حيث اقتصرت استجابة الشركة على تركيب الكابل المكشوف دون معالجة الأسلاك المتدلية، وأضافوا أنهم يعانون أيضًا من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، حيث لا يحصلون إلا على ساعتين فقط من الكهرباء يوميًا.

وعبر السكان عن استيائهم من تجاهل شكواهم، وتحدثوا عن سوء معاملة أحد المهندسين في الشركة، وطالبوا المسؤولين بالتدخل الفوري لإزالة الكابل المكشوف وإصلاح الأسلاك المتدلية، وتوفير التيار الكهربائي بشكل منتظم.

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