وجبة الإفطار تتسبب في حريق شقة سكنية وإصابة مالكها ببولاق

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية وإصابة مالكها بدائرة القسم، أن تسرب الغاز من الاسطوانة أثناء إعداد وجبة الإفطار سبب نشوب الحريق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة مالك الشقة مسن بالمعاش جري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المصاب بإعداد وجبة الإفطار حدث تسرب باسطوانة الغاز تسبب في الحريق، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.