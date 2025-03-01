محمود عفت يشارك في السباق الرمضاني من خلال "حكيم باشا"

يشارك الفنان محمود عفت، في السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل "حكيم باشا"، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

ويجسد محمود عفت دور "عصفور" الذي ينقل الأخبار التي تحدث للفنان مصطفى شعبان في المنطقة التي يعيش بها.

وأعرب عفت في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، عن بالغ سعادته بالتعاون مع الفنان مصطفى شعبان للمرة الثالثة، مشيرًا إلى أن شعبان فنان يحترم طاقم العمل ويقدم لهم العديد من النصائح وهو ما شجعه للعمل معه مجددًا.

وشارك عفت في عدة أعمال فنية خلال مسيرته الفنية، حيث تألق في مسلسل بابا المجال الذي طرح العام قبل الماضي، كما شارك بشكل متميز في مسلسل المعلم الذي عرض في رمضان الماضي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي صعيدي وهي التجربة الأولى لمصطفى شعبان في عالم الدراما الصعيدية، حيث يجسد دور تاجر أثار بينما تؤدي دينا فؤاد دور زوجة مصطفى شعبان ضمن أحداث المسلسل.