التصريح بدفن جثة سائق لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق اليوم، التصريح بدفن جثة سائق فى العقد الثامن من العمر لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا بمياه بحر أبو الأخضر وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الاحرار التعليمي.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى بمياه بحر أو الأخضر نطاق قرية الشبانات دائرة مركز الزقازيق.

توجهت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق ورجال الانقاذ النهرى إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص سقوط السيارة رقم 453 ب ص ص ملاكى قيادة" عبد اللطيف م ك" 76 عاما سائق بالمعاش مقيم القاهرة فى مياه بحر أبو الأخضر ووفاة قائد السيارة وتم إستخراج الجثمان وانتشال السيارة وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الزقازيق العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات أن السائق حضر من محافظة القاهرة لتأدية واجب العزاء بمحافظة الشرقية وأثناء محاولته البحث عن مكان لركن سيارته انحرف اطار السيارة وسقط بداخلها بمياه بحر ابو الأخضر ولفظ أنفاسه الأخيرة غرقا.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابه العامة التى صرحت بدفن الجثمان عقب الإنتهاء من الاجراءت القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.