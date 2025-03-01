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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نيس ينتصر على سانت إيتيان أمام أنظار محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم مدافع
محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي
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حقق فريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، انتصارًا ثمينًا على نظيره سانت إيتيان بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب جيوفروي جيشار، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

قص بابلو روزاريو شريط أهداف اللقاء، ووضع نيس في المقدمة بهدف في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك لوكاس ستاسين التعادل لفريق سانت إيتيان.

مباراة سانت إيتيان ضد نيس

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يسجل ميكائيل نادي لاعب سانت إيتيان هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52، ليعيد رفاق محمد عبد المنعم للمقدمة مجددًا، ثم عزز إيفان جيساند تقدم نيس بالهدف الثالث في الدقيقة 69.

اخبار محمد عبد المنعم

شهدت مباراة سانت إيتيان ضد نيس جلوس محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء الأخير، ليشاهد فوز فريقه على دكة الاحتياط.

بذلك، شارك محمد عبد المنعم في 9 مباريات مع نيس في الدوري الفرنسي، ولعب 4 مباريات في الدوري الأوروبي، وخاض مباراتين في كأس فرنسا.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نيس بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

بتلك النتيجة، رفع نيس رصيده إلى 46 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وتساوى مع أولمبيك مارسيليا في وصافة الترتيب بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

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