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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لهو الأطفال وراء حريق أعلي عقار وإصابة 3 بكرداسة

ارشيفيه
ارشيفيه
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب أعلي عقار بسبب لهو الأطفال بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق أعلي سطح عقار بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة سيدة ونجلها وحفيدتها، جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين أن المصابة الأخيرة قامت بسكب مادة مشتعلة أثناء اللهو وإضرام النيران بها، وعند اشتعال النيران بملابسها استنجدت بوالدها وجدتها مما تسبب في اشتعال النيران بملابسهم واصابتهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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