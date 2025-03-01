"ويعز عليا".. عرض أغنية جديدة لعمرو دياب لأول مرة

عادت القناة الثانية المصرية لتقديم برنامج "مع ممدوح موسى"، الذي يعود به الإعلامي ممدوح موسى إلى الشاشة من جديد، مستهلًا أولى حلقاته بحلقة خاصة حملت شعار "عمرو دياب.. 40 سنة على القمة".

استهل ممدوح موسى الحلقة بمقدمة عن ماسبيرو رافعا شعار عودة ماسبيرو، ومؤكدا أن هذا المبنى هو أصل الريادة في الوطن العربي كاملا.

وتضمنت الحلقة لقاءات حصرية ومشاهد نادرة للنجم عمرو دياب، كشف خلالها ممدوح موسى عن العديد من الأسرار الخاصة بمسيرته الفنية وحياته الشخصية، كما فاجأ الجمهور بعرض أغنية جديدة للهضبة لم تُعرض من قبل، تحمل عنوان "ويعز عليا".

كما استضاف موسى مجموعة من صناع الموسيقى الذين تعاونوا مع عمرو دياب على مدار مشواره الفني، من بينهم الفنان حسام حسني، والشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن والموزع الموسيقي عزيز الشافعي، ومدين، حيث تحدثوا عن كواليس العمل معه وأبرز المحطات التي ساهمت في صناعة نجاحه المستمر.

وخلال الحلقة، حرص ممدوح موسى على توجيه رسالة دعم للملحن عمرو مصطفى، متمنيًا له الشفاء العاجل، كما كشف عن كواليس تواصل عمرو دياب معه رغم الخلافات التي نشبت بينهما خلال السنوات الماضية.

يُعرض برنامج "مع ممدوح موسى" يوميًا على القناة الثانية، على أن تُخصص حلقات السبت من كل أسبوع لسلسلة "عمرو دياب.. 40 سنة على القمة"، والتي تسلط الضوء على مشوار الهضبة وأبرز محطاته الفنية.

وتستعد القناة لبث الحلقة الثانية من البرنامج غدًا، والتي ستحمل العديد من المفاجآت عن النجمة اللبنانية إليسا.