مصرع شخصين وإصابة ربة منزل بطلق ناري بمشاجرة بين عائلتين بإطسا بالفيوم

لقى شخصان مصرعهما، بينما أصيبت سيدة بطلق ناري فى مشاجرة وقعت بين عائلتين بعزبة المحمودية التابعة لقرية البرنس بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، قبل آذان مغرب أول يوم رمضان وذلك بسبب خلافات قطعة أرض زراعية، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين لخلافات بينهما على قطعة أرض فى بعزبة الموالك بدائرة المركز، والتي بدأت بالشوم والعصى وتطورت لتبادل إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع كل من "نصر الله .س .ع 17سنه "، و"ن .م"، وإصابة سيدة تدعى "نواره .أ .ع "37سنه، مصابه بطلق ناري بالقدمين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث بمركز إطسا، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط عدد من طرفيها، ونقل جثمان المتوفىن لمشرحة المستشفى والمصابه للطوارئ لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التحقيق.