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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فيشة الثلاجة وراء وفاة عامل صعقا بالكهرباء داخل محل بالهرم

ارشيفيه
ارشيفيه
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، في واقعة مصرع عامل داخل محل ألبان بدائرة القسم، أن ماس كهربائي بفيشة التلاجة وراء وفاة العامل صعقا بالكهرباء.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها، مصرع عامل داخل محل ألبان بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع عامل بسبب ماس كهربائي من فيشة الثلاجة جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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