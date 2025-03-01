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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رامز جلال يسأل أحمد العوضي: "لسه بتحب ياسمين عبدالعزيز".. والأخير يمتنع عن الإجابة

رامز جلال وأحمد العوضي
رامز جلال وأحمد العوضي
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وقع الفنان أحمد العوضي ضحية أولى حلقات برنامج المقالب الشهير “رامز إيلون مصر”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع على قناة MBC مصر.

وسأل رامز جلال، أحمد العوضي:" لسه بتحب ياسمين عبدالعزيز".. وامتع العوضي عن الإجابة، ليرد رامز جلال ويقول: ممتنع عن الإجابة.

ويقع عدد من نجوم الفن ضحايا ببرنامج "رامز إيلون مصر" من بينهم فيفي عبده وأحمد العوضي وأحمد فهمي والفنان حسام حبيب، ونور إيهاب، وإلهام شاهين، ومحمد عبد الرحمن "توتا" ومصطفى غريب ومصطفى أبو سريع ومحمد رجب ونور النبوي، بالإضافة إلى الإعلامي شريف عامر.

 

ومن المقرر أن يعرض برنامج المقالب لرامز جلال "رامز إيلون مصر" في رمضان 2025، على قناة mbc مصر بعد الإفطار مباشرة، وتحديدًا في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة.

 

 

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