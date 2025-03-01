«مائدة عالمية» .. الجامع الأزهر يحتضن آلاف الطلاب الوافدين والمصريين المغتربين في أول أيام رمضان.. صور

نظم الجامع الأزهر الإفطار الجماعي السنوي للعام الرابع على التوالي للطلاب الوافدين بمناسبة الشهر الفضيل، والذي يتضمن توزيع 3000 وجبة إفطار للطلاب الوافدين، وذلك في اليوم الأول من شهر رمضان المعظم.

تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة للجامع الأزهر في دعم ورعاية الطلاب الوافدين، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، مما يعكس روح الأخوة والتعاون بين المسلمين، ويعزز من أواصر العلاقات بين الطلاب الوافدين والمجتمع المصري.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الأزهر الشريف يحتضن الطلاب من جميع أنحاء العالم، ويسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب، تساعدهم على التركيز في دراستهم وتخفف عنهم أعباء الحياة اليومية، وخاصة خلال شهر الصيام.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، على أهمية دعم الطلاب الوافدين، مشددًا على أن الأزهر يظل دائمًا بيتًا للعلم والتسامح، وأن هذه الفعاليات تعزز من قيم المودة والمحبة بين جميع المسلمين، مهما اختلفت بلدانهم وثقافاتهم، مشيرًا إلى أن هذا الإفطار الجماعي يُعتبر فرصة لتقوية الروابط بين الطلاب الوافدين والمجتمع المصري، حيث يمثل الشهر الكريم فرصة للتواصل وتبادل الثقافات والخبرات، مما يسهم في تعزيز الوحدة والتعاون بين الجميع في هذا الشهر الفضيل.

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