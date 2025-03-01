أسرار مثيرة في الحلقة الأولى من "جريمة منتصف الليل"

انطلقت أولى حلقات مسلسل “جريمة منتصف الليل” على شاشة قناة المحور، محمّلة بأجواء من الإثارة والغموض، حيث افتُتحت الحلقة بجريمة قتل غامضة راحت ضحيتها "ميسون"، ميار الغيطي وصديقتها، ملك قورة، على يد شخص ملثم اقتحم منزلهما وهرب بعد تنفيذ جريمته.

في لحظات دامية، تستعيد "ميسون" وعيها رغم إصابتها الخطيرة وتحاول طلب المساعدة، فتتصل بوالدتها "ريري"، رانيا يوسف، الراقصة التي كانت مشغولة بأدائها المسرحي ولم ترد على المكالمة.

تلجأ "ميسون" لصديقها صبري، أحمد جمال سعيد، الذي يسارع لإنقاذها وينقلها إلى المستشفى بمساعدة الإسعاف، بينما تواصل والدتها تقديم عروضها الراقصة غير مدركة للخطر الذي يحيط بابنتها.

وفي تطور درامي مفاجئ، يتدخل صاحب الكباريه، محمد سليمان ليعرض على "ريري" الزواج العرفي، مقنعًا إياها بأن طليقها لم يعد جزءًا من حياتها.

في الوقت نفسه، تصل الشرطة إلى المستشفى للتحقيق في الجريمة، ويصطحب الضابط الشاهد الوحيد، صديق الضحيتين، لاستجوابه في القسم.

الأحداث تأخذ منحى أكثر تعقيدًا عندما يتصل "سيف"، طليق "ريري"، طالبًا منها إرسال ابنتهما للعيش معه مقابل مبلغ مالي ضخم. لكن الصدمة الكبرى تأتي عندما تستدعى الشرطة "ريري" إلى القسم، لتواجه الحقيقة القاسية بمقتل ابنتها.

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة رانيا يوسف، أحمد عبد العزيز، صلاح عبد الله، ميار الغيطي، محمد سليمان، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، ملك قورة، وتأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.