ملخص الحلقة الأولى من المسلسل الإذاعي “اللمبة الزرقا” لغادة عادل

تقدم الفنانة غادة عادل في المسلسل الإذاعي“ اللمبة الزرقا” دور "حوا" مديرة "HR" تواجه مشكلات في حياتها بعد وفاة والدها وتتمنى أن يعود للاحتفال معها بعيد ميلادها.

وخلال الحلقة الأولى وقعت غادة عادل في حب شاب يوم عيد ميلادها ومرت ٣ سنوات على علاقتهما وسط حالة قلق مستمرة منها.

تقلق حوا من عيد ميلادها كل عام وبالفعل في نفس اليوم كانت والدتها على مشارف الموت ولكنها قررت الحديث عن سر اللمبة الزرقا.

يشارك كل من الفنان تامر نبيل وأحمد محارب دوجلاس ولبنى ونس ومحمد مبروك يوركا وأحمد سعد ميشو في مسلسل “اللمبة الزرقا”.

مسلسل "اللمبة الزرقا" الذي تقوم ببطولته غادة عادل من تأليف إسلام شلباية وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إذاعة إنرجي.