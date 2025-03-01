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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف أحمد حسن كوكا.. تشكيل لوهوفر أمام لانس في الدوري الفرنسي

احمد حسن كوكا
احمد حسن كوكا
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أعلن الجهاز الفني لنادي لوهوفر عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة لانس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم.

تشكيل لوهوفر الرسمي

حراسة المرمى: جورجيلين
خط الدفاع: بالو-توريه - لوريس - نيجو

خط الوسط: يوتي - دياوارا - توريه - أيو - كاسيمير
خط الهجوم: أحمد حسن كوكا - سوماري

دكة البدلاء:

ديسماس - بودمر - بيمبلي - زواوي - بونب - كونفاي - نداي - حسني - جوجو

يدخل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا اللقاء أساسيًا في تشكيل لوهافر، حيث يسعى لمواصلة تألقه وتقديم أداء مميز أمام لانس، في لقاء مهم لكلا الفريقين في سباق الدوري الفرنسي.

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