مصر تحصد 9 ميداليات متنوعة في اليوم الأول ببطولة أفريقيا للسلاح للناشئن والشباب بأنجولا

نجح أبطال وبطلات مصر في السلاح، في حصد 9 ميداليات متنوعة باليوم الأول لبطولة أفريقيا للناشئين والشباب المقامة في أنجولا خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 من شهر مارس الجاري.

وشهد اليوم إقامة منافسات سلاح الشيش للناشئات وسيف المبارزة للناشئين وسلاح السيف للناشئين تحت 20 سنة ليتمكن أبطال وبطلات مصر من الفوز بـ 9 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات، 3 فضيات و3 برونزيات وتم تكريم اللاعبين وتسليم الميداليات بحضور السيدة بريهان عامر قنصل مصر في أنجولا.

نجحت جنى إيهاب في حصد الميدالية الذهبية في سلاح الشيش وذلك عقب الفوز على سارة حسني في نهائي مصري خالص لتفوز جنى بالذهبية وتحصد سارة فضية المنافسات.

وفي منافسات سيف المبارزة، نجح أبطال مصر في حصد 4 ميداليات بالعلامة الكاملة حيث حقق محمود السيد الذهبية بعد نهائي مصري خالص مع يوسف شامل صاحب الفضية، بينما فاز كل من إسلام أسامة ويوسف محروس بالبرونزيتين وذلك عقب وصولهما لنصف النهائي.

أما في سلاح السيف، فتمكن ياسين خضير من تحقيق الذهبية بعد أن فاز على أحمد هشام في النهائي، والذي فاز بالفضية، بينما حصد أدهم شلبي الميدالية البرونزية بعد وصوله لنصف النهائي.

ويتكون الجهاز الفني والإداري من أحمد علي مدرب سلاح الشيش، إسلام جمال مدرب سيف المبارزة، خالد شريف مدرب سلاح السيف، فيما يتكون الجهاز الطبي من الدكتور أحمد عبدالغني والدكتورة غادة عاطف.

ويرأس بعثة مصر الدكتور أيمن غنيم مدير إداري المنتخبات الوطنية.

وتسعى البعثة المصرية لمواصلة هيمنتها على البطولات الأفريقية، حيث تحصد مصر دائمًا المركز الأول وتحصل على أكبر عدد من الميداليات سواء على صعيد الكبار أو الناشئين، وهو ما يعكس قوة لعبة السلاح في مصر ومكانتها المتميزة على المستوى القاري.