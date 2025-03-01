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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إياد نصار: فكرت في الاعتزال بسبب الإحباط والنجاح ليس أجرا ماديا

إياد نصار
إياد نصار
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أكد الفنان إياد نصار، مروره بمراحل إحباط شديدة للغاية جعلته يفكر في اعتزال التمثيل والعمل بالمجال الفني، موضحًا أنه في هذه الفترة كان نجم وموجود على الساحة، إلا أنه كان يتمنى لحياته شكل آخر، وكان يرى النجاح بشكل معين.

 

وتابع نصار خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "النجاح كان لازم تكون في المنطقة دي وطالما أنت بعيد عن هذا النجاح يصبح النجاح صعب، وهو ما كان سبب في شعوره الدائم بالإحباط"، مؤكدًا أن النجاح ليس له شكل واضح أو طريقة أو الوصول لمكانة ما، وهو من الممكن أن يكون نجاح شخص آخر.

 

وشدد على أن النجاح لابد أن يكون له شكل يخص الشخص نفسه ويقتنع به، مؤكدًا أن النجاح بالنسبة له ليس أجر مادي، موضحًا أنه يتخلى عن الأجر المادي من أجل الظهور في عمل مميز يريد المشاركة فيه كالعديد من الأعمال التي حققت له النجاح، متابعًا: "أنا أخدت نص أجري في مسلسل الجماعة".

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