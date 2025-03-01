أتالانتا يفرط في صدارة الدوري الإيطالي بتعادل مخيب أمام فينيزيا

فشل فريق أتالانتا في استغلال عاملي الأرض والجمهور، واكتفى بالتعادل السلبي أمام ضيفه فينيزيا، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب جويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

شهدت المباراة سيطرة كاملة من جانب أتالانتا، الذي شن 18 محاولة هجومية على مرمى فينيزيا، لكنه فشل في ترجمة هذه المحاولات إلى أهداف.

مباراة أتالانتا ضد فينيزيا

أضاع لاعبو أتالانتا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، أبرزها فرصتا ماتيو ريتيجوي وأديمولا لوكمان في الدقيقتين 50 و83.

على الجانب الآخر، نجح فينيزيا في الحفاظ على نظافة شباكه أمام محاولات أتالانتا التهديفية، لينتهي اللقاء بلا أهداف.

بهذا التعادل، فرط أتالانتا في اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي، التي كاد أن يتواجد بها قبل مواجهة نابولي وإنتر ميلان المقامة حاليًا.

بتلك النتيجة، رفع أتالانتا رصيده إلى 55 نقطة، وظل في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف إنتر ميلان المتصدر بـ57 نقطة، ونابولي في الوصافة بـ56، بينما وصل رصيد فينيزيا إلى 18 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.