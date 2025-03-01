أبو ريدة يشارك في مناقشات (IFAB) لتعديل قوانين كرة القدم

شارك المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في مناقشات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) لتعديل مجموعة من قوانين اللعبة.

وشهدت الاجتماعات الحالية لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية مناقشات بارزة، بشأن مجموعة من القوانين الهامة، والتي تم اعتماد بعضها بشكل رسمي في الاجتماع رقم 139 للمجلس.

وتم اختيار أبو ريدة ليمثل الاتحاد الدولي لكرة القدم في مناقشات (IFAB) حيث يعد أقدم أعضاء المجلس الأعلى لـ (FIFA) بعدما تم انتخابه كعضو باللجنة التنفيذية للمرة الأولى عام 2009، وصاحبه الكندي فيكتور مونتاجلياني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى (كونكاكاف)، إلى جانب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) الجهة المختصة بأية تعديلات أو تحديثات على قوانين اللعبة، حيث تأسس عام 1886، ويضم في عضويته اتحادات "إنجلترا، إسكتلندا، ويلز وأيرلندا" إلى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتمتلك الاتحادات الوطنية الأربعة في (IFAB) صوتًا واحدًا لكل منها، بينما يمتلك (FIFA) الذي يمثل بقية الاتحادات الـ 207 الواقعة تحت مظلته، أربعة أصوات في مجلس الاتحاد الدولي.

وتبعا للوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتم إقرار القوانين أو تعديلاتها بشكل رسمي، في حالة الحصول على 6 أصوات من أصل 8.