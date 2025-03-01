نتنياهو يجتمع مع كبار مساعديه لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسري

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا مع كبار مساعديه بشأن استمرار محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسري مع حركة حماس، هذا المساء في الساعة 7:30 مساء، بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.

وعاد المفاوضون الإسرائيليون إلى ديارهم، يوم أمس الجمعة، وأشارت حماس في وقت سابق من اليوم السبت، إلى أنها لن تقبل تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وهي النتيجة التي تضغط من أجلها إسرائيل.

وتصر الحركة على المضي قدما في المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو الأمر الذي رفضته إسرائيل إلى حد كبير.