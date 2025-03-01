ads
السبت 01 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة 3 أطفال فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق نابلس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب ثلاثة أطفال فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، عميد أحمد لـ"وفا" بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع ثلاث إصابات لأطفال برصاص الاحتلال الحي في منطقة القدم، خلال اقتحام بلدة بيت فوريك.

وأفاد مراسل "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات.

3 أطفال فلسطينيين الاحتلال شرق نابلس الهلال الأحمر الفلسطيني الضفة الغربية