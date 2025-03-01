إصابة 3 أطفال فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق نابلس

أصيب ثلاثة أطفال فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، عميد أحمد لـ"وفا" بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع ثلاث إصابات لأطفال برصاص الاحتلال الحي في منطقة القدم، خلال اقتحام بلدة بيت فوريك.

وأفاد مراسل "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات.