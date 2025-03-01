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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف عمر مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي أمام بليموث في كأس الاتحاد

عمر مرموش
عمر مرموش
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أعلن المدرب بيب جوارديولا عن تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة بليموث ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في اللقاء الذي يقام على ملعب الاتحاد.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بليموث

 حراسة المرمى: أورتيجا مورينو
خط الدفاع: ناثان آكي - لويس - ريس
خط الوسط: أوريلي - جوندوجان - دي بروين - ماكتي
خط الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جريليش - فيل فودين

دكة البدلاء:

إيدرسون - دياز - مرموش - هالاند - دوكو - نيكو - جفارديول - سافينهو - نونيس

ويجلس النجم المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء فى انتظار فرصة المشاركة فى لقاء اليوم 

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وعينه على التأهل إلى ربع نهائي البطولة، بينما يأمل بليموث في تحقيق مفاجأة كبرى أمام حامل اللقب.

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