باير ليفركوزن بالقوة الضاربة أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة آينتراخت فرانكفورت، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

يحل فريق باير ليفركوزن، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره آينتراخت فرانكفورت بملعب دوتش بانك بارك، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

دفع ألونسو بالقوة الضاربة في تشكيل باير ليفركوزن أمام آينتراحت فرانكفورت، حيث يقود الهجوم فلوريان فيرتز وباتريك شيك وناثان تيلا.

يحتل باير ليفركوزن وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، بفارق 11 نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر، بينما يأتي آينتراخت فرانكفورت في المركز الثالث وفي رصيده 42 نقطة.

تشكيل باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت

حراسة المرمى: هراديكي

خط الدفاع: موكيلي - جوناثان تاه - ماريو هيرموسو

خط الوسط: جيريمي فريمبونج - أليكس جارسيا - جرانيت تشاكا - أليخاندرو جريمالدو

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز - باتريك شيك - ناثان تيلا.