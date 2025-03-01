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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48 ألفا و388 شهيدا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفا و388 منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي الذي طالعته "الساعة": إن "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 48 ألفا و388 منذ 7 أكتوبر 2023".

وأضافت:"وصل مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية 23 شهيدا، بينهم 21 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، وشهيدان جديدان، و23 إصابة".

وأشارت الوزارة إلى "وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لنقص المعدات".

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