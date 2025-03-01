ads
السبت 01 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يوجه بتحقيق الاستفادة القصوى من المبنى الجديد بمستشفى منيا القمح المركزي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى منيا القمح المركزي، بمحافظة الشرقية، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولة ميدانية شملت محافظتي القاهرة والشرقية في أول أيام شهر رمضان، بهدف متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل جولته بالاطلاع على سجل دخول المرضى للمستشفى، ومتابعة أعداد المترددين، كما حرص على تفقد صيدلية المستشفى، وتأكد من توافر جميع المستحضرات الدوائية خاصةً أدوية الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، ومضيفا أنه خلال تفقد قسم العيادات، وجه الوزير بسرعة إستدعاء طبيب أطفال لإحدى المترددات على العيادات.

وأشار «عبدالغفار» أن الوزير تفقد عيادة عقر الحيوان، وتأكد من توافر كافة الأمصال، مضيفا أن الوزير وجه مساعده للمشروعات القومية، بتشكيل لجنة لدراسة كيفية استغلال مبنى إنشاء جديد بالمستشفى، بالاضافة إلى مراجعة وتغيير الرسم الوظيفي.

IMG-20250301-WA0127
IMG-20250301-WA0127
IMG-20250301-WA0128
IMG-20250301-WA0128
IMG-20250301-WA0125
IMG-20250301-WA0125
IMG-20250301-WA0124
IMG-20250301-WA0124
IMG-20250301-WA0126
IMG-20250301-WA0126
IMG-20250301-WA0122
IMG-20250301-WA0122
IMG-20250301-WA0123
IMG-20250301-WA0123
الدكتور خالد عبدالغفار الصحة والسكان المستحضرات الدوائية اول ايام شهر رمضان محافظة الشرقية مستشفى منيا القمح