وزير الصحة يوجه بتحقيق الاستفادة القصوى من المبنى الجديد بمستشفى منيا القمح المركزي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى منيا القمح المركزي، بمحافظة الشرقية، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولة ميدانية شملت محافظتي القاهرة والشرقية في أول أيام شهر رمضان، بهدف متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل جولته بالاطلاع على سجل دخول المرضى للمستشفى، ومتابعة أعداد المترددين، كما حرص على تفقد صيدلية المستشفى، وتأكد من توافر جميع المستحضرات الدوائية خاصةً أدوية الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، ومضيفا أنه خلال تفقد قسم العيادات، وجه الوزير بسرعة إستدعاء طبيب أطفال لإحدى المترددات على العيادات.

وأشار «عبدالغفار» أن الوزير تفقد عيادة عقر الحيوان، وتأكد من توافر كافة الأمصال، مضيفا أن الوزير وجه مساعده للمشروعات القومية، بتشكيل لجنة لدراسة كيفية استغلال مبنى إنشاء جديد بالمستشفى، بالاضافة إلى مراجعة وتغيير الرسم الوظيفي.

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