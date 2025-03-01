بوروسيا دورتموند يضرب سانت باولي بثنائية في الدوري الألماني

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا ثمينًا على نظيره سانت باولي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب ميلرنتور، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

شهدت مباراة سانت باولي ضد بوروسيا دورتموند، سيطرة من جانب لاعبي دورتموند على مجريات اللعب، حيث تمكنوا من فرض أسلوبهم على أرض الملعب.

مباراة سانت باولي ضد بوروسيا دورتموند

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن سيرو جيراسي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50 لأسود الفيتسفاليا.

ولم يمر وقتًا طويلًا حتى أضاف كريم أديمي الهدف الثاني لفريق بوروسيا دورتموند في الدقيقة 58، ليؤكد فوز فريقه بنتيجة 2-0.

وحاول لاعبو سانت باولي تهديد مرمى بوروسيا دورتموند بأكثر من مرة، ولكن دفاع دورتموند كان في الموعد وتصدى لجميع المحاولات.

بتلك النتيجة، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 35 نقطة، ليظل في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد سانت باولي عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.