الدولار ينخفض إلى 147500 ألف دينار في العراق

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقالت وكالة شفق نيوز العراقية، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 148850 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشارت إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضًا حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار،وسعر الشراء 148300 دينار مقابل 100 دولار.