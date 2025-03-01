إياد مشعل: أغاني مسلسلات رمضان تؤثر على نسبة المشاهدات

قال المطرب إياد مشعل، إن أغاني البداية والنهاية لبعض مسلسلات رمضان العام الحالي تستحق الإشادة لما تشمله من تنوع كبير يجذب بدوره أكبر عدد من المشاهدين، موضحًا أن من هذه التترات ما اعتمد على الموسيقى ومنها الأغاني مثل أحمد سعد ومدحت صالح وحمادة هلال وأكرم حسني ورحمة وغيرهم.

وأضاف "مشعل"، في مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة والناس”، أن أغاني هؤلاء المطربين تضع المسلسلات في مسار الأكثر مشاهدة من عدمه، مشيدًا بالبروموهات، قائلا: "واضح هذا العام أن الجميع بذل مجهودًا في العمل الرمضاني لكي يجذبوا قدر أكبر من الجمهور وفي ظل وجود السوشيال ميديا أصبحت المنافسة قوية".

ولفت إلى أن المسلسلات التي ستُعرض في رمضان 2025 متنوعة بشكل يجذب المشاهدين، مشيرًا إلى أن وجود 18 مسلسلًا من 15 حلقة و4 مسلسلات من 30 حلقة يتيح فرصًا أكبر للممثلين لتقديم أدوار متنوعة ومختلفة، وهو ما يصب في مصلحة المشاهدين.

وأكد أن هناك مجموعة من المسلسلات التي تستحق المتابعة هذا العام، ولعل أبرزها مسلسل "الكابتن" للنجم أكرم حسني، لاحتوائه على فكرة جديدة تُقدم في إطار فانتازي كوميدي، حيث يُجسد شخصية قائد طائرة يواجه مواقف طريفة مع الركاب بعد تعرض الطائرة لمشكلة، فضلا عن مسلسل "كامل العدد 3"، الذي حقق نجاحًا في موسميه السابقين، ويعود هذا العام ببطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، إلى جانب انضمام حسين فهمي ونجوم آخرين، متوقعًا أن يُحقق نجاحًا كبيرًا.