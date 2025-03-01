الاحتلال يطلق النار بكثافة على رفح الفلسطينية

قال يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن المدينة تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات إسرائيلية من قبل جيش الاحتلال، الذي يتمركز على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وتحديدًا في محور صلاح الدين.

وأضاف أبوكويك، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة صوب ما تبقى من منازل المواطنين، كما أطلقت الزوارق الحربية عدة قذائف صوب منطقة ساحل مدينة رفح في أقصى المنطقة الجنوبية الغربية من المدينة.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الآليات الإسرائيلية والجرافات تعمل على تدمير البنى التحتية والمنازل في المنطقة العازلة، كما قامت بتدمير منزل في تبة 86 الواقعة في أقصى الشمال الشرقي لمدينة خان يونس، وهي مناطق تشهد إطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية المتواجدة على القطاع الشرقي.