اعتبارا من الغد.. البورصة والبنوك يبدآن العمل بالمواعيد الجديدة خلال رمضان

تبدأ البنوك العاملة في السوق المصري غدا الأحد العمل بالمواعيد الجديدة خلال شهر رمضان.

وحدد البنك المركزي المصري مواعيد استقبال العملاء في البنوك من الساعة التاسعة والنصف صباحا وتستمر حتى الساعة الواحد والنصف ظهرا لمدة 4 ساعات يوميا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

وأضاف أنه بالنسبة للموظفين تبدأ مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا لمدة 5 ساعات يوميا من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع.

وقررت البورصة المصرية تقليص ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك إلى حوالي 3 ساعات ونصف، لتبدأ جلسة التداول اليومية بالسوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحا.

وأضافت أنه بالنسبة لجلسة مزاد سعر الإقفال فإن فترة مزاد سعر الإقفال من توقيت 1:15 ظهرا ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1:23 ظهرا وحتى توقيت 1:25 ظهرا، منوهة بأن فترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهرا.

وأضافت أن جلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1:25 ظهرا وحتى توقيت 1:30 ظهرا تماما.

وأشارت البورصة إلى أن تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحا إلى الساعة 9:30 صباحا وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحا حتى 9:45 صباحا موضحة أن تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهرا إلى الساعة 2 ظهرا.

وأضافت أن جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 11:30 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا.

وذكرت أن جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 11 صباحا.