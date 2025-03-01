إطلاق بودكاست "بداية جديدة".. رامي صبري يكشف رؤيته للنجاح في الحلقة الأولى

السبت 01/مارس/2025 - 06:25 م

في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية ورفع الوعي، أعلنت عن إطلاق بودكاست "بداية جديدة" بمشاركة مقدمين من أطفال مصر منهم آدم وهدان، وريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه فرصة مشاركة تجاربهم الشخصية والمهنية، والتحديات التي واجهوها، والدروس التي شكلت مسيرتهم. كما يقدمون رؤى حول مستقبل مجالاتهم وتأثيرها على المجتمع، إلى جانب نصائح ملهمة لمساعدة الشباب في تحقيق طموحاتهم.

استضافت الحلقة الأولى من البودكاست، الفنان رامي صبري، الذي تكلم عن مشواره الفني وأحلامه التي تتخطى عالم الموسيقى والغناء، وكشف عن رغبته في إنشاء مدينة صناعية متكاملة لدعم الصناعة والتجارة وخلق فرص عمل للشباب. كما شدد على أهمية التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وأكد أن السر في النجاح هو التخطيط الجيد والالتزام.

أما عن رؤيته للحياة، فأكد "صبري"، أنه لا يحب كلمة الفشل، بل يعتبره فرصة للتعلم والتطور، مشيرًا إلى أن كل تجربة، مهما كانت صعبة، تقود في النهاية إلى النجاح. ووجّه رسالة للشباب، نصحهم فيها على الصبر والاجتهاد، والسعي المستمر وراء أحلامهم، لأن النجاح لا يأتي صدفة، بل هو رحلة تحتاج إلى العزيمة والإصرار.

من المقرر أن يستضيف بودكاست "بداية جديدة" في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة. يُبث البرنامج عبر منصة Watch IT في 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في 6:30 مساءً، ويقدم تجارب ملهمة ونصائح مفيدة للشباب.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.