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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد العوضي ضيف الحلقة الأولى من برنامج "رامز إيلون مصر"

أحمد العوضي
أحمد العوضي
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يحل الفنان أحمد العوضي ضيف الحلقة الأولى من برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة “إم بي سي مصر”.

ويقع عدد من نجوم الفن ضحايا ببرنامج "رامز إيلون مصر" من بينهم فيفي عبده وأحمد العوضي وأحمد فهمي والفنان حسام حبيب، ونور إيهاب، وإلهام شاهين، ومحمد عبد الرحمن "توتا" ومصطفى غريب ومصطفى أبو سريع ومحمد رجب ونور النبوي، بالإضافة إلى الإعلامي شريف عامر.

ومن المقرر أن يعرض برنامج المقالب لرامز جلال "رامز إيلون مصر" في رمضان 2025، على قناة mbc مصر بعد الإفطار مباشرة، وتحديدًا في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة.

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