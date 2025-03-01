إياد نصار ضيف أولى حلقات "حبر سري"

يحل النجم إياد نصار، ضيف الحلقة الأولى لبرنامج حبر سرى والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس وسي بي سي.

ويستضيف البرنامج هذا الموسم نخبة من نجوم الفن والرياضة والغناء، من بينهم طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وصابرين، حيث يفتح البرنامج ملفات شائكة وكواليس لم تُكشف من قبل، مما يجعل المشاهدين في انتظار موسم حافل بالمفاجآت والتصريحات الجريئة.

ويشارك اياد نصار فى مسلسل “ظلم المصطبة” ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.