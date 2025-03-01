ads
السبت 01 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان بتشكيل هجومي أمام نابولي

إنتر ميلان
إنتر ميلان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نابولي، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره نابولي بملعب دييجو أرماندو مارادونا، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر ميلان أمام نابولي، رفقة الفرنسي ماركوس تورام، في تشكيل هجومي للمدرب إنزاجي.

يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن نابولي وصيف الترتيب بعد خوض كل منهما 26 جولة حتى الآن.

تشكيل إنتر ميلان ضد نابولي

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز

خط الدفاع: يان بيسيك - فرانشيسيكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - فريديريكو ديماركو

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.

انتر ميلان نابولى تشكيل إنتر ميلان تشكيل إنتر ميلان ضد نابولي تشكيل إنتر ميلان أمام نابولي إنتر ميلان ضد نابولي الإنتر ونابولي الدورى الإيطالى قمة الدوري الإيطالي