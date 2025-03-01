قمة الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان بتشكيل هجومي أمام نابولي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نابولي، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره نابولي بملعب دييجو أرماندو مارادونا، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر ميلان أمام نابولي، رفقة الفرنسي ماركوس تورام، في تشكيل هجومي للمدرب إنزاجي.

يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن نابولي وصيف الترتيب بعد خوض كل منهما 26 جولة حتى الآن.

تشكيل إنتر ميلان ضد نابولي

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز

خط الدفاع: يان بيسيك - فرانشيسيكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - فريديريكو ديماركو

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.