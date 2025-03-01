قمة الدوري الإيطالي.. لوكاكو على رأس تشكيل نابولي ضد إنتر ميلان

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إنتر ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق نابولي، اليوم السبت، نظيره إنتر ميلان على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد البلجيكي روميلو لوكاكو على رأس تشكيل نابولي أمام إنتر ميلان، حيث يقود الهجوم رفقة جياكومو راسبادوري.

يحتل نابولي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر إنتر ميلان، بعد خوض كل منهما 26 جولة حتى الآن.

تشكيل نابولي ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - أليساندرو بونجيورنو

خط الوسط: ماتيو بوليتانو - بيلي جيلمور - لوبتكا - سكوت ماكتوميناي - سبينازولا

وفي الهجوم: روميلو لوكاكو - جياكومو راسبادوري.