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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مبابي وفينيسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد ضد بيتيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال بيتيس، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ريال بيتيس بملعب بينتو فيامارين، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس، رفقة البرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريجو جوس.

ويغيب الإنجليزي جود بيلينجهام والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، بالإضافة إلى داني سيبايوس عن صفوف ريال مدريد أمام بيتيس للإصابة.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي برشلونة متصدر الترتيب، بينما يأتي ريال بييتس في المركز السابع وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل ريال مدريد ضد ريال بيتيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا 

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا - فيرلاند ميندي 

خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - براهيم دياز

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

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