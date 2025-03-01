كوريا الجنوبية تطلب من الولايات المتحدة استثناءها من التعريفات الجمركية

أعلن مكتب وزير الصناعة الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن الوزير آن دوك-جيون قدم طلبا إلى الحكومة الأمريكية لاستثناء كوريا الجنوبية من خطط فرض التعريفات الجمركية الجديدة، وذلك أثناء مناقشة ثنائية حول توسيع التعاون الثنائي في مجالات مختلفة.

وأوضح بيان مكتب وزير الصناعة -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" المحلية في نسختها الإنجليزية- أن الوزير آن قدم الطلب أثناء لقائه بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، والمندوب التجاري الأمريكي جيميسون جرير، ووزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم، ومسؤولين آخرين خلال رحلته إلى واشنطن العاصمة هذا الأسبوع.

ونوهت وكالة "يونهاب" عن أن رحلة آن إلى واشنطن جاءت وسط مخاوف متزايدة بشأن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، فضلا عن فرض تعريفات متبادلة، ودراسته لتعريفات جمركية جديدة على السيارات والرقائق والأدوية.

وأشارت الوكالة إلى أن زيارة وزير الصناعة الكوري الجنوبي هي أول زيارة لواشنطن من قبل مسؤول وزاري من سول منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي.

وبحسب البيان، قال آن خلال اجتماع مع الصحفيين بالقرب من واشنطن: "لقد نقلت مخاوف الشركات الكورية الجنوبية بشأن خطط التعريفات الجمركية (إلى الجانب الأمريكي) وطلبت الإعفاءات.. نخطط للمضي قدمًا في المناقشات ذات الصلة من خلال هيئات استشارية على مستوى العمل في اتجاه يقلل من الضرر المحتمل على الشركات الكورية".

ووفقا للبيان الرسمي، فإن وزير الصناعة الكوري الجنوبي خلال اجتماعه مع لوتنيك، نقل مخاوف الشركات الكورية بشأن مخطط التعريفات الجمركية في واشنطن، كما ناقشا تعزيز شراكتهما في الصناعات الاستراتيجية، مثل بناء السفن والصناعات المتقدمة، حيث اتفقا على إنشاء هيئات استشارية على مستوى العمل لإجراء محادثات بشأن خطط التعريفات الجمركية والتعاون في بناء السفن.

ولفتت وكالة "يونهاب" إلى أنه بحسب التقارير الإعلامية فإن سول تهدف من هذه الزيارة إلى تأمين الإعفاءات الجمركية أولا وقبل كل شيء، وإذا فشلت في الحصول على الإعفاءات، فإنها تأمل على الأقل في ضمان عدم وضع كوريا الجنوبية في وضع غير مؤات مقارنة بالدول الأخرى.