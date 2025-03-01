الجيش النيجيري: تحييد 217 إرهابيا واعتقال 574 آخرين خلال فبراير

أعلنت قيادة الدفاع النيجيرية أن قوات الجيش المحلية تمكنت خلال عملياتها الداخلية طوال شهر فبراير الماضي من تحييد 217 إرهابيا واعتقال 574 آخرين.

وقال مدير الإعلام الدفاعي ماركوس كانجي -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "نان" النيجيرية اليوم السبت- إنه تم أيضا خلال فبراير الماضي إنقاذ 320 رهينة مختطف بينما استسلم 152 من مقاتلي جماعة "بوكو حرام"، التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا، وعائلاتهم لقوات نيجيريا خلال نفس الفترة.

وأضاف أن الجيش النيجيري استعاد أيضا كمية هائلة من الأسلحة والذخيرة بلغ مجموعها 296 سلاحا متنوعا، و7245 طلقة ذخيرة، وأن القوات المسلحة النيجيرية نفذت عمليات مشتركة بالتعاون مع مكتب مستشار الأمن القومي وأجهزة أمنية أخرى وقوات مختلطة، وتشمل دوريات قتالية، ومداهمات، وكمائن، وتطهير، فضلا عن مهام البحث والإنقاذ.

وتابع المسؤول العسكري: "خلال هذه العمليات، تم تحييد العديد من الإرهابيين، وإلقاء القبض على المتعاونين معهم، وإنقاذ الضحايا المختطفين، واستلام الإرهابيين المستسلمين، لافتا إلى أنه كانت توجد أيضا عمليات دعم جوي متعددة، ودوريات استطلاع مسلحة، ومهام حظر جوي".

ونوه كانجي عن أن القوات النيجيرية أحبطت بنجاح عمليات سرقة نفط بقيمة 2.1 مليار نيرة تقريبا، وألقت القبض على 122 مرتكبا لسرقة النفط، حيث استعادت 1.7 مليون لتر من النفط الخام المسروق، و402 لتر من زيت النفط الخام المكرر بشكل غير قانوني، و600 لتر من دي بي كيه خلال الشهر.