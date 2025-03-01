وزيرة الخارجية الألمانية تدعو أوروبا لتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال الاستثمار

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك على ضرورة أن تقوم الدول الأوروبية بالاستثمار في دعم وتطوير قدراتها الدفاعية، وذلك في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه القارة.

وصرحت بيربوك أن تخفيف ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي سيكون خطوة مهمة، مما يسمح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي الوطني. ومع ذلك، أشارت إلى أن هذا الإجراء وحده قد لا يكون كافيًا لجميع الدول.

ولمواجهة التحدي بشكل فعال، أكدت بيربوك على ضرورة إنشاء صندوق دفاع أوروبي. وترى أن مثل هذا الصندوق يمكن أن يوفر الدعم اللازم لتعزيز البنية التحتية الدفاعية في أوروبا.