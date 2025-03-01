رئيس اتحاد الجودو: نسعى لتطوير الناشئين واكتشاف المواهب الواعدة

أكد محمد مطيع، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، على نجاح بطولات الجمهورية التي نظمها الاتحاد مؤخرًا، مشيرًا إلى أهمية الاستعدادات الجارية لخوض المنافسات القارية والدولية.

وقال مطيع، في تصريحات لقناة "أون سبورت"، إن بطولة الجمهورية للناشئين مواليد 2010 و2011 اختُتمت الجمعة الماضية، وشهدت مستويات متميزة من اللاعبين الواعدين، مضيفًا أن الاتحاد سيركز على اختيار الأفضل منهم لتطويرهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن منتخب الرجال يستعد للمشاركة في البطولة الإفريقية المقرر إقامتها في أبريل المقبل، والتي تمثل أولى المحطات الرسمية في رحلة التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

كما أشار إلى أن بطولة إفريقيا للشباب والناشئين ستقام في يونيو المقبل، وهي بطولة مؤهلة لبطولة العالم، مؤكدًا أن الاتحاد يُولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة من خلال المعسكرات الداخلية في مصر، إلى جانب التعاقد مع خبراء أجانب لتطوير مهارات اللاعبين وإكسابهم خبرات دولية.

وبينما أعرب عن امتنانه للدعم الكبير الذي تقدمه الشركة المتحدة للرياضة، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم بشكل واضح في تحقيق طموحات الاتحاد.

وفي ختام حديثه، شدد رئيس الاتحاد على أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر اللعبة بين مختلف الفئات العمرية، معتبرًا أن توسيع قاعدة الممارسين يعزز فرص مصر في تحقيق ميدالية أولمبية.