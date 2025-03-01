موقف محمد عبد المنعم.. تشكيل نيس ضد سانت إيتيان بالدوري الفرنسي

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سانت إيتيان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نيس بقيادة محمد عبد المنعم، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره سانت إيتيان بملعب جيوفروي جيشار، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس، حيث يغيب عن تشكيل فريقه الأساسي أمام سانت إيتيان.

شارك محمد عبد المنعم في 9 مباريات مع نيس في الدوري الفرنسي، ولعب 4 مباريات في الدوري الأوروبي، وخاض مباراتين في كأس فرنسا.

انضم محمد عبد المنعم إلى نيس بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يحتل نيس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي سانت إيتيان في المركز السادس عشر وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل نيس ضد سانت إيتيان

حراسة المرمى: بولكا

خط الدفاع: يوسف ندايشيمي - مويس بومبيتو - دانتي

خط الوسط: جوناثان كلاوس - بابلو روساريو - سانتاماريا - بارد

وفي الهجوم: إيفان جيساند - جايتن لابورد - محمد علي شو.