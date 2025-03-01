بعد إصابة «ماتيتا» المرعبة.. كريستال بالاس يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق كريستال بالاس إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نظيره ميلوال بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سيلهورست بارك، في إطار منافسات الدور الخامس من المسابقة.

شهدت مباراة كريستال بالاس ضد ميلوال إصابة مرعبة في صفوف النسور، حيث تعرض المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا لإصابة خطيرة في وقت مبكر من اللقاء.

لعب ويل هيوز لاعب كريستال بالاس تمريرة طويلة نحو ماتيتا في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، حيث كان يتنافس المهاجم الفرنسي على الكرة مع مدافع ميلوال جيك كوبر.

وخرج ليام روبرتس حارس مرمى ميلوال، مسرعًا من محيط المرمى في محاولة لإبعاد الكرة، لكنه ركل رأس ماتيتا بقدمه اليسرى بطريقة عنيفة، ما أدى إلى إصابته بجرح خطير.

وأشهر الحكم مايكل أوليفر البطاقة الحمراء في وجه الحارس في الدقيقة الثامنة، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وظل ماتيتا على أرضية الملعب لمدة 10 دقائق، وهو يتلقى العلاج من الفريق الطبي، قبل نقله إلى المستشفى.

إصابة ماتيتا

مباراة كريستال بالاس ضد ميوال

جاء هدف مباراة كريستال بالاس ضد ميلوال الأول في الدقيقة 33 عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل جافيت تانجانجا مدافع ميلوال هدفًا بالخطأ في مرماه.

وأضاف دانيال مونيوث الهدف الثاني في الدقيقة 40 لصالح كريستال بالاس، قبل أن يقلص ويس هاردينج الفارق لي