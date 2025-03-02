شهر الصوم في الصحافة الفرنسية

قد تكون الكثير من المعلومات المنشورة هنا معروفة لغالبية المسلمين، لكن ذلك لا يمنع من إلقاء نظرة على الصحافة الفرنسية، لنتعرف على كيفية تناولها للشهر الكريم من خلال زوايا متعددة، بدءاً من الاستعداد لاستطلاع هلال رمضان وحتى الاحتفال بعيد الفطر، مروراً بطقوس وتقاليد شهر الصوم، بما فى ذلك الإفطار على تناول التمر وأداء صلاة التراويح التى تمثل فرصة لقراءة القرآن الكريم كاملاً طوال الشهر المبارك

لوموند: شهر التقوى والعبادة وتنمية قدرة المؤمن على التحمل والصبر

صلاة التراويح فرصة لقراءة القرآن الكريم كاملاً خلال شهر الصوم

الفقهاء: لا ينبغي أن يصبح الصيام عائقًا خطيرًا على الصحة ويمكن للمريض والمسافر والمرأة الحامل الامتناع عنه

يعتبر شهر رمضان شهرًا مباركًا للمسلمين، حيث يتميز بالصيام الذي يجب على المؤمنين الالتزام به والذي يعد أحد أركان الإسلام الخمسة بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى.

شهر رمضان، شهر مبارك للمسلمين، يحيي ذكرى نزول القرآن الكريم على النبي محمد (سورة البقرة، 185). وهو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. فالصيام إذن من ضمن الشروط المفروضة على المسلمين المؤمنين، إلى جانب الشهادة، والصلاة، والزكاة، والحج .

ما هي أصول الشهر؟

كلمة رمضان تعني "الحرارة الشديدة" وتشير إلى الشهر التاسع من التقويم القمري الإسلامي. في المجتمع العربي قبل الإسلام، كان شهر رمضان شهر هدنة، وقد يتوافق هذا مع الخمول المدني والعسكري الضروري أثناء موجة الحر.

يوافق اليوم السابع والعشرون من شهر رمضان ليلة القدر، عندما ظهر الملاك جبريل لأول مرة للنبي محمد ليكشف له عن القرآن الكريم. وهذا الشهر من الصيام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنص الإسلامي المقدس، الذي نزلت الآية الأولى منه: {اقرأ} (سورة 96، 1).

ولذلك فإن المسلمين يعكفون على إعادة قراءة القرآن الكريم كاملاً خلال شهر رمضان، ومن هنا جاء إنشاء صلاة إضافية للصلاة الجماعية (التراويح)، في المساء، في المساجد، فقط خلال هذه الفترة من العام، وهو تقليد يرجعه البعض إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (579-644).

ماذا يقول القرآن؟

فى القرآن مظهر واضح للتوجيه: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) (البقرة:185)

متى يبدأ الشهر؟

وبما أن الشهر متحرك (يتقدم للأمام حوالي عشرة أيام كل عام)، فيمكن الاحتفال به في منتصف الشتاء. تبدأ فترة الصيام مع بداية القمر الجديد، وتنتهي مع بداية الدورة القمرية التالية.

ويقوم العلماء المسلمون بمراقبة النجم بالعين المجردة أو باستخدام الأدوات البصرية للإعلان عن بداية ونهاية شهر رمضان، مما يترك دائما حالة من عدم اليقين بشأن التواريخ الدقيقة. في الواقع، حتى لو كانت الحسابات الفلكية تسمح لنا بمعرفة يوم القمر الجديد على وجه التحديد، فإن التقاليد تنص على أن النجم يمكن ملاحظته بالعين البشرية. ويطلق المسلمون على هذه الفترة من عدم اليقين اسم "ليلة الشك".

ما هي المحظورات؟

رمضان هو شهر يمتنع فيه المؤمنون عن الأكل والشرب والتدخين والعلاقات الجنسية طوال اليوم. قبل الفجر يستيقظ المؤمن لتناول وجبة السحور من أجل تغذية نفسه وترطيبها طوال اليوم. ثم يؤدي صلاة الفجر الأولى في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحاً هذا العام في فرنسا.

وبعد غروب الشمس بقليل (عندما لا يمكن التمييز بين الخيط الأسود والخيط الأبيض)، ينتهي اليوم بالإفطار، وعادة ما يكون ذلك عن طريق التمر وكوب من الحليب أو الماء، مع قول (باسم الله). ثم يأتي وقت تناول وجبة الإفطار، عادة مع العائلة أو في المسجد. ثم تأتي الصلاة الخامسة والأخيرة. صلاة العشاء)، قبل أن تستأنف الدورة في اليوم التالي.

من مرخص له بعدم الصيام؟

هناك العديد من الاستثناءات للصيام. من حيث المبدأ، لا ينبغي أن يصبح الصيام عائقًا خطيرًا على الصحة، لذلك يمكن للمريض أو المرأة الحامل أو المسافر أو الرياضي المحترف الامتناع عن الصيام تمامًا.

وفي دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في لندن عام 2012، أصدر الزعماء الدينيون من العديد من البلدان الإسلامية فتاوى تعفي الرياضيين من الصيام، وتعاملوا معهم كما لو كانوا مسافرين. لا يجب على الشباب الذين لم يبلغوا سن الرشد أن يصوموا، ولا على كبار السن، ولا على النساء المرضعات أو الحائض.

يمكن أن يحدث الصيام الأول في شهر رمضان بين سن 12 و15 عامًا. في العائلات ذات الثقافة الإسلامية، يتم إعداد الأطفال أحيانًا بتقديم صيام قصير لمدة بضعة أيام، بدءًا من سن السابعة. ويجوز قضاء الأيام التي فاتتك في وقت لاحق من العام. ويُطلب من الذين لم يتمكنوا من تلبية هذا الشرط أن يساهموا بإطعام الفقراء والمحتاجين.

ما هي اللحظات الرئيسية؟

هناك وقتان مهمان يميزان شهر رمضان: ليلة القدر (في اليوم السابع والعشرين من رمضان) وعيد الفطر الذي يمثل نهايته.. "ليلة القدر"، التي وصفت بأنها "خير من ألف شهر" في سورة 97، تتوافق مع أول نزول للقرآن الكريم عن طريق الملاك جبريل على النبي محمد. وفي هذه المناسبة، يصلي العديد من المسلمين الليل كله أو جزء منه ويجتمعون في المساجد.

عيد الفطر، وهو نهاية شهر رمضان، يأتي في اليوم الأول من الشهر القمري التالي. وهو يعد واحدا من أعظم المهرجانات المعترف بها في جميع أنحاء العالم الإسلامي، مع العيد الكبير الذي يحيي ذكرى تضحية إبراهيم.

في يوم عيد الفطر، من المعتاد ارتداء أفضل الملابس، وزيارة الأهل والأصدقاء ومشاركة وجبة كبيرة معهم. يتم إعطاء الأطفال الهدايا. ويعتبر اليوم الأخير من شهر رمضان فرصة لإخراج زكاة الفطر للمحتاجين والفقراء. ويجب أداؤها قبل صلاة العيد.

ما هو المعنى الروحي للصوم؟

بالإضافة إلى الجوانب الجسدية البحتة للصيام، فإن شهر رمضان هو أيضًا شهر التقوى العميقة والعبادة التي تهدف إلى تنمية قدرة المؤمن على التحمل، ولكن أيضًا صبره. إن المعنى الروحي للصوم يدعونا إلى تطهير أنفسنا، والتوجه نحو الله، وكذلك الانفصال عن الخيرات المادية من أجل تذكر ما هو ضروري. يعتبر شهر رمضان وقتًا للكرم وإظهار الإيثار.

كي يكون الصوم "مقبولاً" أو "مُثبتاً" عند الله، من الضروري أن يمارسه المؤمنون بجدية وإخلاص، وليس بطريقة آلية.

وأخيرا، فإن شهر رمضان هو الفترة التي يتجمع فيها المسلمون. ولهذا السبب فإن هذه الظاهرة لها بعد اجتماعي قوي للغاية، وخاصة بين أفراد المجتمع الذين لا يعيشون في بلد إسلامي.

كم عدد المسلمين فى فرنسا الذين يصومون؟

وفقًا لتقديرات مركز بيو للأبحاث، كان هناك 5.7 مليون مسلم في فرنسا في عام 2016. وفي عام 2019، قالت أغلبية (66%) من المسلمين الفرنسيين إنهم صاموا رمضان طوال مدته (وفقًا لدراسة أجراها قسم أبحاث ستاتيستا عام 2020).

مصلون على مدخل المسجد الكبير فى باريس

مسجد ليون

ليكسبريس: الرصد بالعين المباشرة وسيلة رئيسية لتأكيد رؤية الهلال عملاً بحديث النبي "صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته"

على قمة تلة جبلية في قلب الصحراء السعودية، يراقب عبد الله الخضيري ظهور الهلال بعد غروب الشمس، وهو طقس ديني يمثل بداية شهر رمضان بالنسبة لملايين المسلمين.

أصبحت الحسابات الفلكية الآن قادرة على تحديد بداية الأشهر الإسلامية مسبقًا، اعتمادًا على التقويم القمري، لكن المؤسسات الدينية في معظم الدول الإسلامية، بما فيها المملكة، موطن أقدس المواقع الإسلامية، لا تزال تعتمد رسمياً على المراقبة بالعين المجردة لاتخاذ قراراتها، كما كان يحدث في زمن النبي محمد.

وقال الخضيري الذي يرأس المرصد الفلكي الوحيد في البلاد، مرصد المجمعة، على بعد 165 كيلومتراً شمال الرياض، لوكالة فرانس برس إنه يشعر بمسئولية كبيرة ، حيث تسمح شهادة هذا الرجل البالغ من العمر 58 عاماً، وشهادة عشرات المجموعات الأخرى من الناس في مختلف أنحاء المملكة، للسلطات الدينية السعودية بتحديد تاريخ بدء الصيام.

ويوضح بفخر: لا يكفي أن يقول أي شخص "رأيت الهلال"؛ بل يجب أن يكون رجلاً عاقلاً، رزيناً، بالغاً، معروفاً بعدالته، حتى تُقبل شهادته.

وعملت فرقه منذ الصباح للتحضير للحدث الأهم في العام. ثم قام الخضيري بإخراج المنقلة ورسم خطوط على ورقة بيضاء للإشارة إلى اتجاه القمر، قبل أن يقف بجوار تلسكوب، محاطًا بعدد من المراقبين الشباب.. وبعد دقائق قليلة من غروب الشمس، رأى الهلال. وكتب متبادلاً التهاني مع بقية المجموعة: "غداً (السبت) أول أيام شهر رمضان". وتم بعد ذلك إرسال التقرير إلى المحكمة العليا السعودية، لتعلن عن بدء شهر رمضان.

ويقول عبد الله الخضيري إنه ورث شغفه بعلم الفلك من والده، الذي كان يرافقه في رحلاته العديدة إلى الصحراء، وأضاف أن القدرة على رؤية الهلال بالعين المجردة تعتمد على حدة البصر والقدرة على التمييز بين الألوان والتركيز.. وهى صفات يقول إنه يحافظ عليها من خلال تجنب الشاشات. وتابع قائلاً: أنا لا أستخدم الهاتف إلا للمكالمات ولا أفتح الكمبيوتر.

لكن الاعتماد على مراقبة الهلال لتحديد بداية الأشهر الإسلامية يثير جدلاً كبيراً حول العلاقة بين الدين والعلم في الإسلام. وتقوم المراصد الفلكية حول العالم، مثل مرصد المجمعة، برصد دورة القمر منذ سنوات، لكن هذا لا يمنع عبد الله الخضيري من الدفاع عن ضرورة رؤية القمر بالعين المجردة، كما نصت عليه الشريعة الإسلامية. ويقول إن الحساب الفلكي يوفر معلومات يمكن استخدامها لرصد الهلال ومعرفة مكانة في تلك اللحظة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، قالت السلطات إنها تستخدم طائرات بدون طيار مزودة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة الهلال هذا العام. وأكدوا أن هذه التقنية توسع مفهوم الرصد البصري المباشر، الذي يبقى الوسيلة الرئيسية لتأكيد رؤية الهلال، عملاً بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته".

مدير مرصد المجمع الفلكي السعودى، وأعضاء فريقه يستطلعون أول هلال يبشر ببدء شهر رمضان

ليبراسيون: لحظة مقدسة بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم

إنها لحظة مقدسة بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وللمسلمين الذين يمارسون شعائرهم الدينية في فرنسا والذين يبلغ عددهم حوالي خمسة ملايين مسلم. بدأ شهر رمضان، أحد أركان الإسلام الخمسة، إلى جانب الصلاة والزكاة والحج إلى مكة والشهادة، رسميًا يوم السبت الموافق الأول من مارس.

هناك طريقتان لتحديد مواعيد شهر رمضان. تقضي العادة بأن يتم تحديد بداية ونهاية الشهر في "ليلة الشك"، من خلال رصد السماء، للتأكد من وجود الهلال الذي يشير إلى دخول الشهر التاسع في التقويم الإسلامي، وذلك باستخدام أدوات فلكية ومراصد منتشرة في عدة دول إسلامية، والتي تحافظ على هذه العادة.

أما الطريقة الثانية فهي تعتمد على حسابات علمية تسمح لنا بالتنبؤ مسبقاً بمئات السنين بموعد ظهور الهلال الجديد. هذه الطريقة المعتمدة رسميا في تركيا وماليزيا، يتم تطبيقها بشكل متزايد في البلدان الإسلامية الأخرى، وفقاً لعالم الدين وعالم الاجتماع عمرو مارونجيو بيرييا. منذ عام 2013، أصبحت مواعيد الصيام التقليدية معروفة مسبقًا في فرنسا، وذلك بفضل هذه الطريقة الجديدة للحساب التي تبناها بشكل أحادي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وهو الهيئة المسئولة عن تمثيل المسلمين في فرنسا. ثم يأتي بعد رمضان عيد الفطر، أو "مهرجان كسر الصيام"، والذي يتم الاحتفال به في اليوم التالي لآخر يوم من شهر رمضان.

استعدادات أحد المطاعم لأول يوم رمضانى فى باريس

لوفيجارو: الامتناع عن الأكل والشرب بمجرد "تمييز الخيط الأبيض من الخيط الأسود" وحتى غروب الشمس

بدأ شهر رمضان، شهر الصيام والصلاة والمشاركة بالنسبة للمسلمين، يوم السبت في فرنسا، حسبما أعلن الجامع الكبير في باريس يوم الجمعة على لسان إمامه. وقال رئيس الجامع الكبير، شمس الدين حافظ، في بيان صحفي خلال حفل بث على منصة ×: "يسر المجلس الإسلامى في فرنسا المجتمع في المسجد الكبير في باريس أن يؤكد أن شهر رمضان المبارك 1446-2025 يبدأ في فرنسا يوم السبت 1 مارس 2025"،

وقال إمام المسجد الكبير في مقابلة صحفية الجمعة إن "شهر رمضان أصبح يحظى باهتمام متزايد من قبل المؤمنين. وأضاف "نقدر أن 70% من المسلمين يهتمون الشهر الكريم ويلتزمون بفرائضه"، حتى ولو أن "الإحصائيات الدقيقة غير موجودة". وفي البيان الصحفي الذي قرأه حافظ، دعت الاتحادات الإسلامية في فرنسا "السلطات إلى ضمان أمن المساجد وغرف الصلاة وجميع أماكن العبادة الإسلامية خلال هذه الفترة المهمة للغاية لجميع المسلمين في فرنسا". كما أعربوا عن أملهم في أن يكون هذا "الشهر المبارك فرصة لتعزيز التضامن وتوفير السلام والوحدة بين مختلف مكونات المجتمع الوطني".

خلال صوم شهر رمضان، أحد أركان الإسلام الخمسة، يُطلب من المؤمنين الامتناع عن الشرب والأكل والتدخين والعلاقات الجنسية، من الفجر (عندما يتمكن المرء من "تمييز الخيط الأبيض من الخيط الأسود" كما يقول القرآن) حتى غروب الشمس. يعتبر شهر رمضان هو الوقت الذي يتم فيه تقديم تبرعات كبيرة للمساجد وقاعات الصلاة. ويطلب من المسلمين دفع الصدقات للفقراء، إلى جانب زكاة الفطر الواجبة. والمعروف أن الإسلام هو الديانة الثانية في البلاد والجالية المسلمة الفرنسية هى الأولى في أوروبا.