حماس: ندعم تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة غزة كما اقترحت مصر

أعلنت حركة حماس عن دعمها لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة غزة كما اقترحت مصر أو تشكيل حكومة توافق وطني من التكنوقراط، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضافت الحركة، "حريصون على استكمال باقي مراحل اتفاق غزة وصولا لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الاحتلال الكامل من القطاع. نرفض أي مشروع لإدارة غزة من أي جهة غير فلسطينية أو تواجد أي قوات أجنبية على أراضي القطاع. نقدر الموقف العربي الموحد الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني لا سيما موقف مصر والأردن."

كما أكدت حماس استعدادها للتعاون مع أي مبادرة تتصدى لمحاولات تهجير الشعب الفسطيني من غزة.