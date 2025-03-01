إصابة 9 مواطنين في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 9 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بعد مدخل طامية باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.