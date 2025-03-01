مصدر أمنى ينفى مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية حول عملاء البنوك المصرية

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المترددين على البنوك عقب إستلامهم لحوالات خارجية بالعملات الأجنبية.

يأتى ذلك فى إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة تأليب الرأى العام وهو الأمر الذى يعيه الشعب المصرى.