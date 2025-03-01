ads
السبت 01 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمنى ينفى مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية حول عملاء البنوك المصرية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المترددين على البنوك عقب إستلامهم لحوالات خارجية بالعملات الأجنبية. 
يأتى ذلك فى إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة تأليب الرأى العام وهو الأمر الذى يعيه الشعب المصرى.

جماعة الإخوان أموال عملاء البنوك